DAZN: “Addio Ufficiale: Cristiano Giuntoli Lascia il Napoli per la Juventus. Accordo trovato con De Laurentiis”

L’ultima news di DAZN rivela che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta per firmare la rescissione del contratto con il club azzurro per unirsi alla Juventus.

Calciomercato Napoli. Con una notizia flash appena diffusa sui social, DAZN ha confermato l’imminente addio di Cristiano Giuntoli al Napoli. Giuntoli, il direttore sportivo del club, si appresta a firmare la rescissione del contratto per unirsi alla Juventus.

Questa notizia non arriva come una sorpresa totale. La decisione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di non trattenere controvoglia Giuntoli, o di trattenere il direttore sportivo con una riduzione di incarichi, era già stata anticipata. De Laurentiis, infatti, non ha compreso la scelta di Giuntoli di passare alla Juventus, considerando la storica rivalità tra le due tifoserie.

Come riporta DAZN, l’accordo per la rescissione del contratto di Cristiano Giuntoli è ormai fatto: “Giuntoli e Napoli si separano. Il direttore sportivo firmerà nei prossimi minuti la risoluzione del contratto e si legherà alla Juventus“.

Il trasferimento di Giuntoli alla Juventus rappresenta un significativo cambiamento nel panorama calcistico italiano. Durante il suo periodo al Napoli, Giuntoli ha contribuito a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, con acquisizioni intelligenti e una buona gestione del settore giovanile. Ora, il suo talento e la sua esperienza saranno messi al servizio della Juventus.

Rimane da vedere come questa mossa influenzerà le dinamiche tra Napoli e Juventus, sia dentro che fuori dal campo.