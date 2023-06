MSC Nuovo main sponsor del Napoli, gira una voce sul 10 luglio

Il Napoli organizza un grande evento il 10 luglio per presentare il nuovo main sponsor del club, MSC Crociere. La conferenza stampa dovrebbe tenersi su una nave da crociera al porto di Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Si avvicina la data dell’evento che il Napoli sta preparando per presentare il suo nuovo main sponsor, MSC Crociere. Le voci circolanti negli ultimi giorni, non ancora confermate, indicano il 10 luglio come data per un grande appuntamento organizzato al porto di Napoli.

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano ‘Il Roma’, l’evento dovrebbe svolgersi su una nave da crociera MSC, alla presenza di figure di spicco del club partenopeo, tra cui il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Garcia.

Nonostante la natura precisa dell’evento rimanga un mistero, è stato chiarito che non si tratterà della presentazione di un nuovo giocatore, delle nuove maglie o della campagna abbonamenti. Piuttosto, sembra che l’obiettivo principale dell’evento sarà la presentazione del nuovo main sponsor del Napoli, MSC Crociere. La scelta di tenere l’evento su una nave da crociera sembra essere un indizio significativo in questa direzione.

Non è la prima volta che il Napoli organizza eventi di questo tipo. Anni fa, un evento simile venne organizzato per la presentazione del centrocampista svizzero ex Udinese Gokhan Inler.

La partnership con MSC Crociere rappresenta un passo importante per il Napoli, che potrà contare su un partner di rilievo nel panorama internazionale. Resta da vedere come questa nuova partnership influenzerà il futuro del club, sia sul campo che fuori. Di certo, i tifosi del Napoli seguiranno con grande interesse l’evoluzione di questa nuova collaborazione.