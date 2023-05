Napoli, Di Lorenzo con la nuova maglia, fa impazzire i tifosi azzurri- FOTO

Una foto di Giovanni Di Lorenzo con la presunta nuova maglia del Napoli ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. La maglia, che ricorda quella indossata da Maradona, rappresenta un ritorno nostalgico alla gloria del club.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Una foto di Giovanni Di Lorenzo con la presunta nuova maglia del Napoli è apparsa sul web, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. La nuova divisa, che ricorda quella indossata da Diego Maradona, rappresenta un ritorno nostalgico e glorioso all’epoca d’oro del club.

Una Nuova Divisa con un Tocco di Nostalgia

La nuova maglia del Napoli, spoilerata sul web qualche giorno fa, sembra essere un omaggio al kit indossato dal leggendario Diego Maradona. Con il suo colletto a V e la mancanza dello sponsor Lete, la maglia porta indietro i tifosi a un’era in cui Maradona dominava il campo. E ciò che ha fatto impazzire i tifosi è la presenza dello scudetto sulla divisa, un simbolo del recente trionfo del club nella Serie A.

I Tifosi si Infiammano per la Nuova Divisa

Da quando la foto di Di Lorenzo con la nuova maglia è apparsa online, i social media sono stati inondati di commenti da parte dei tifosi. “La nuova divisa è un perfetto tributo a Maradona e alla nostra storia. Non vedo l’ora di vederla sul campo,” ha commentato un tifoso su Twitter.

Un altro tifoso ha condiviso la sua eccitazione per la mancanza dello sponsor sulla maglia, scrivendo: “La mancanza dello sponsor Lete dà alla maglia un aspetto pulito e classico. Mi ricorda le giornate in cui guardavo Maradona giocare. Non vedo l’ora di acquistarla.”

L’Attesa per la Conferma Ufficiale

Nonostante l’euforia tra i tifosi, il club non ha ancora confermato ufficialmente il design della nuova maglia. Tuttavia, se la foto di Insigne è un indicatore, la nuova stagione vedrà il Napoli indossare una divisa che non solo rispecchia il loro recente successo, ma anche la loro ricca storia e tradizione.

Se dovesse essere confermata, la nuova maglia del Napoli è un eccitante tuffo nel passato che promette di elettrizzare i tifosi e i giocatori nel corso della prossima stagione.