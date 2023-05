Il Napoli spopola nella musica: tanti cantanti sul palco con la maglia azzurra ed anche per strada

Il Napoli primeggia anche sul piano musicale. Mai come in questa stagione infatti, la squadra vincitrice del campionato di calcio attira l’attenzione anche degli artisti italiani ed internazionali. Tanto che molti cantanti e musicisti hanno deciso di cantare e suonare dei brani con indosso la maglia del Napoli. Senza dimenticare anche qualche fake come la foto che immortala Bruce Springsteen mentre sventola la bandiera del Napoli nel concerto di Parigi (creata ad arte da qualche simpaticone del web).

Tanti artisti sul palco con la maglia del Napoli

Il caso più emblematico è quello di Bono Vox che, giunto all’ombra del Vesuvio, per un reading imperdibile lo scorso 13 maggio al Teatro San Carlo, ha espresso tutto il suo affetto per il club azzurro. Prima è stato fotografato con la sciarpa del Napoli (lo scatto ha fatto il giro del Mondo), poi sul palcoscenico del gioiellino partenopeo ha strappato applausi con la frase: “Forza Napoli, siete i campioni“. Il frontman degli U2 ha centrato perfettamente l’intreccio che ha dato vita alla rubrica “Napoli Rock” leggibile su NapoliPiu.

A differenza di Bono, hanno indossato la maglia del Napoli sul palco l’artista napoletano Geolier alla festa del Primo Maggio a Roma. Il rapper è napoletano doc quindi era anche prevedibile. Discorso diverso invece per Tananai che ha ricevuto in regalo la maglia da parte di Gigi D’Alessio e l’ha indossata al live di qualche giorno fa al “PalaPartenope”. Prima di loro Shari ed ovviamente Clementino che oramai ha un grande legame con la società di Aurelio De Laurentiis. Napoli e musica: un connubio vincente.