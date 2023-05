Bono Vox scatena il San Carlo: “Forza Napoli, siete i campioni”

Il frontman degli U2 Bono Vox fa esplodere il Teatro San Carlo con una frase strappa lacrime: “Forza Napoli, siete i campioni”

Mai serata capitò in un momento migliore. Ieri Bono Vox ha tenuto uno spettacolo stupendo al Teatro San Carlo di Napoli ma già da qualche giorno era in città così da vivere la festa per lo Scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti. “Forza Napoli, siete i campioni“: questa frase su tutte ha colpito i 1.380 presenti, giunti da tutta Italia ed anche dall’estero, per assistere all’ultima recita del tour mondiale di “Stories of surrender”, un reading dall’autobiografia del frontman degli U2 con alcune canzoni della band, e la napoletana “Torna a Surriento”, in chiave acustica con arpa, mirabili percussioni e altri strumenti suonati da Gemma Doherty, Kate Ellis e Jacknife Lee.

Presenti – come si apprende dalla redazione del quotidiano ‘La Repubblica’ – anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, il rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, padre Loffredo, Francesco Di Leva, Jago e l’ex Inter Marco Materazzi.

Dell’esperienza vissuta a Napoli, alle cronache è salita un’altra risposta dello stesso Bono Vox che, nei giorni scorsi, ha fatto sorridere molti tifosi del Napoli: “Se sono allergico? Solo alla Juventus”. Musica per le orecchie dei napoletani.