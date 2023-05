Perché il Napoli è retrocesso e non gioca i playout? Ecco il regolamento

Il Napoli Primavera retrocede nel campionato di Primavera 2, non giocherà i playout con l’Atalanta: ecco il regolamento.

Bastava un punto ai ragazzi di Frustalupi per evitare la retrocessione dalla Primavera 1 alla Primavera 2. Ma alla fine il match tra Napoli e Inter ha visto la vittoria dei nerazzurri che condanna la squadra partenopea alla retrocessione. Un campionato davvero pessimo quello della squadra di Frustalupi, che nel finale di stagione ha rinunciato anche a quei pochi giocatori di talento come Alastuey, provenienti dalle giovanili del Barcellona.

Primavera: perché il Napoli non gioca i playout con l’Atalanta

Anche in caso di vittoria o paraggio la squadra di Frustalupi non avrebbe potuto festeggiare la permanenza in Primavera 1, davanti agli ultras del Napoli, arrivati a Cercola per sostenere anche i più giovani.

Invece nella stagione 2022/23 nel campionato Primavera i playout tra Napoli e Inter non si giocheranno. Questo perché ci sono dieci punti tra la squadra di Frustalupi e quella nerazzurra.