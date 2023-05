Spoilerata la maglia del Napoli 2023-2024: ha un nuovo sponsor e lo scudetto, omaggio a Maradona

La nuova maglia del Napoli 2023-2024 è stata spoilerata sul sul web, ispirata all’era Maradona, ha un nuovo sponsor e lo scudetto sul petto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il web è stato travolto da un’ondata di anticipazioni sul futuro della SSC Napoli. La nuova maglia del Napoli per la stagione 2023-2024 è stata spoilerata da alcuni siti web e promette un tuffo nostalgico nel passato: un omaggio alla prima indossata da Diego Maradona negli anni ’80, con l’aggiunta di un importante distintivo, lo scudetto sul petto.

Questo simbolo significa molto per la squadra partenopea. Per la prima volta in 33 anni, il Napoli giocherà come Campione d’Italia, portando con orgoglio il tricolore sul petto. Ma non è tutto, la maglia nasconde anche una grande novità: un cambio nello sponsor principale.

LA NUOVA MAGLIA DEL NAPOLI 2023-24 CAMBIA SPONSOR

Dopo 17 anni, Lete cede il posto a MSC Crociere, che farà il suo debutto come main sponsor. La divisa sarà prodotta da EA7 e, secondo le indiscrezioni, sarà ispirata al kit del Napoli nella stagione 1984-1985, l’anno di inizio dell’era Maradona. La nuova maglia sarà celeste, un colore più chiaro rispetto alla precedente stagione, con un colletto bianco e celeste.

Il Napoli è famoso per le sue divise tematiche, tra cui quelle di Halloween, Natale e San Valentino. Questa tradizione continuerà, come ha confermato Valentina De Laurentiis, che ha promesso alcune presentazioni durante il ritiro estivo.

Il nuovo kit sarà ufficialmente presentato nel mese di luglio, durante il ritiro della squadra campione d’Italia a Dimaro e Castel di Sangro.

Nel frattempo, la squadra si prepara per la sfida di domenica contro il Bologna. Nonostante la stanchezza mentale, la voglia di vincere del Napoli è più forte che mai, un’ulteriore medaglia per il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli ha dimostrato il suo valore anche contro l’Inter, rivendicando una meritata posizione nelle semifinali di Champions League.

La stagione 2023-2024 si preannuncia quindi entusiasmante, con una maglia che promette di essere iconica e un team che non vede l’ora di dimostrare nuovamente il proprio valore sul campo.