Sabatini: “Napoli prendi Luis Enrique è fenomenale. De Laurentiis farebbe bingo”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha condiviso le sue idee su una possibile mossa che potrebbe sconvolgere il mondo del calcio: Luis Enrique potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. In una recente intervista con Cn24live, Sabatini ha discusso della potenziale dinamica tra Luis Enrique e Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli.

“Luis Enrique alla Roma? Quando arrivò, allenava il Barcellona B, non aveva molta esperienza, ma mi fu raccomandato da Dario Canovi,” ha spiegato Sabatini. “Ricky Massara e Pasquale Sensibile andarono a vedere il Barcellona B, e furono favorevolmente impressionati. Da lì, le cose si sono mosse rapidamente. Luis è un uomo straordinario con un forte codice etico e morale.”

SABATINI SPINGE LUIS ENRIQUE AL NAPOLI

Sul possibile rapporto tra Luis Enrique e De Laurentiis, Sabatini sembra ottimista: “Luis Enrique è un uomo molto rispettoso dei ruoli, penso che troverebbe un equilibrio con il presidente. Luis è un fenomeno, tanti allenatori sono forti, ma sarà difficile replicare l’approfondito lavoro che Spalletti ha svolto nello spogliatoio.”

Sabatini, tuttavia, si è escluso dall’ipotesi di diventare direttore sportivo del Napoli: “Non penso di essere il tipo di ds che può piacere a De Laurentiis,” ha scherzato.

Parlando di Napoli come possibile destinazione per Luis Enrique, Sabatini ha sottolineato l’importanza della passione dei tifosi: “È una scelta importante per qualsiasi allenatore. La passione dei tifosi è palpabile, e tutti sentono il calore, la passione e tutte le qualità che sono necessarie per portare la squadra al successo. Questo vale per Luis Enrique e per qualsiasi altro allenatore.”

In merito al mercato, Sabatini ha evidenziato la filosofia di Enrique: “Lui vuole una squadra da allenare, non va a caccia di giocatori. Questo è un suo pregio. Devi portargli giocatori affini calcisticamente, lui è capace di proporre un gioco con l’85% di possesso palla e bisogna avere giocatori che sappiano palleggiare e giocare la palla. Questa è una cosa che anche il Napoli ha fatto quest’anno.”

Riguardo alla prossima partita Bologna-Napoli, Sabatini si aspetta una sfida accesa, lodando il lavoro di Thiago Motta al Bologna e l’instancabile voglia di vincere del Napoli.