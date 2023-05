Luis Enrique al Napoli: gioco spumeggiante e profilo internazionale che convince De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli – Luis Enrique può essere il nuovo allenatore, piace molto ad Aurelio De Laurentiis che vuole ingaggiarlo.

Secondo quanto riferisce ancora una volta Corriere dello Sport, la frattura tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis è insanabile. Praticamente si attende solo che venga scritta la parola fine, quella del 4 giugno. Doveva essere il giorno di un altro festeggiamento, e lo sarà, ma anche quella di un nuovo avvio. Della storia da scrivere nel segno della continuità, dopo essere riusciti a conquistare lo scudetto dopo 33 anni di attesa.

Napoli: Luis Enrique incanta De Laurentiis

Invece non sarà così. Il rapporto tra Spalletti ed il presidente De Laurentiis è irrimediabilmente compromesso. Tante voci fanno sapere che lo era già dalla scorsa estate, addirittura dai tempi del ritiro (vi ricordate tutti la faccia del signor Luciano quando Adl parlò di scudetto, si?)

Ecco ora è arrivato il momento per il Napoli e per Spalletti di voltare pagina. Prende corpo il nome di Luis Enrique come nuovo allenatore del Napoli. Un nome che piace sempre di più. Il tecnico ex Barcellona e Spagna ha il profilo internazionale importante, quello giusto per rappresentare il club campione d’Italia e giocare in Champions League. Il suo gioco è armonioso e di caratura internazionale, insomma uno che può accendere il Maradona e continuare a lavorare nel segno della bellezza.

Inoltre c’è un dettaglio da non sottovalutare, Luis Enrique conosce già la Serie A, ha allenato la Roma. Quindi sa anche cosa significa lavorare in una piazza dove il calcio è al centro del dibattito quotidiano. A quanto pare De Laurentiis ha in testa come scelta principale proprio lo spagnolo, libero da ogni vincolo contrattuale. Luis Enrique non direbbe al progetto azzurro, ma ci sono ancora due partite da giocare prima di fare l’annuncio.