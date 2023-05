Specchia: “De Laurentiis-Spalletti, arrivati a detestarsi”

Notizie Calcio Napoli – Paolo Specchia parla del rapporto tra Luciano Spalletti ed il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis.

L’ex allenatore ai microfoni di Radio Punto Nuovo dice: “Il rapporto tra De Laurentiis e Spalletti è molto complicato. Io ho una mia idea di ADL: è un tuttologo, uno che soffre del successo degli altri, uno che accentra e che ha un grosso culto di sé. A volte tende al narcisismo. Non è un caso che sia un presidente incapace di lasciarsi bene con i personaggi forti della sua gestione, allenatore o giocatore che sia. Già lo scorso anno il rapporto tra lui e Spalletti ha subìto qualche colpo, visto che ADL aveva cercato qualche altro allenatore dopo lo Scudetto mancato nel 2022. Questo ha dato molto fastidio a Spalletti, che se lo sarà legato al dito. In estate sentivamo addirittura voci dal ritiro che raccontavano di due personaggi che si detestavano… Per fortuna e per bravura di entrambi, però, il Napoli è riuscito a centrare lo Scudetto in un’annata dove sarebbero potute nascere situazioni spiacevoli“.

Poi ha aggiunto: “Dissapori ci sono da tempo, non è una questione di garanzie o promesse di mercato. È un peccato ora vedere Spalletti andar via, c’è la sensazione di aver buttato tutto fuori dalla finestra. Se ho sentito Spalletti? Sono andato a trovarlo venerdì scorso, l’ho abbracciato e gli ho fatto i complimenti. C’erano troppe persone per fare confidenze… Spero di poterlo salutare come si deve quando sarà il momento. Futuro allenatore del Napoli? Sarebbe logico e naturale puntare su Italiano, che fa un calcio simile a quello di Luciano. Prendere Gasperini o Conte, invece, ti converti ad un calcio totalmente diverso“.