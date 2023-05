Auriemma: “Ho una notizia su Spalletti. De Laurentiis pensa in grande, non escudo soluzioni roboanti”

Raffaele Auriemma, afferma che Luciano Spalletti potrebbe dimettersi come allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis, sta considerando 6-7 possibili successori.

Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli, potrebbe essere in procinto di dimettersi. Questa è la dichiarazione rilasciata da Raffaele Auriemma, giornalista e opinionista Mediaset, durante il programma radiofonico ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. Auriemma ha affermato che Spalletti avrebbe espresso la sua volontà di dimettersi al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

La decisione di Spalletti è arrivata in seguito a una PEC inviata dal presidente il 19 aprile per confermare il suo ruolo come allenatore del club. “Ho ricevuto una notizia secondo la quale la volontà di dimettersi di Luciano Spalletti è arrivata di recente al presidente Aurelio De Laurentiis“, ha dichiarato Auriemma. “Dopo la PEC mandata dal presidente il 19 aprile per confermare il tecnico. E quella è stata la miccia che ha acceso il fuoco.”

Di fronte a questa potenziale vacanza di potere, De Laurentiis sarebbe già in fase di screening per trovare un sostituto adatto. Auriemma ha sottolineato che De Laurentiis “fa il casting. Ne sente 6-7 e poi fa una scelta”. Tra i possibili candidati, Auriemma ha menzionato alcuni nomi di rilievo.

“Il nome di Gian Piero Gasperini non è da escludere, perché in passato lo valutò. Non escludo anche soluzioni più roboanti come Antonio Conte, senza trascurare l’ipotesi Italiano!”. Queste considerazioni suggeriscono che il Napoli potrebbe avere in vista un futuro interessante, con la possibilità di un cambio di leadership che potrebbe portare a una nuova direzione per il club. Resta da vedere come si evolveranno le cose nei prossimi giorni e settimane.