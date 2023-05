CDS – De Laurentiis chiama Conte al Napoli. La risposta dell’ex Totthenam

Aurelio De Laurentiis ha avuto una chiacchierata telefonica con Antonio Conte, ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham, per discutere di un possibile ruolo al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella scena calcistica italiana, le voci circolano veloci. La più recente riguarda una telefonata tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Antonio Conte, ex tecnico di Juventus, Inter e Tottenham. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe contattato Conte come parte della sua ricerca di un allenatore adatto a raccogliere l’importante eredità lasciata da Luciano Spalletti.

La notizia ha suscitato molto interesse, poiché Conte è noto per la sua esperienza e competenza. Ha avuto successo con le squadre che ha allenato in passato, tra cui la Juventus, l’Inter e il Tottenham, e la sua potenziale nomina al Napoli potrebbe portare a un cambiamento significativo nella dinamica della squadra.

DE LEAURENTIIS, TELEFONATA A CONTE

La risposta di Conte alla chiamata di De Laurentiis, però, è stata enigmatica. Non ha detto né sì né no, bensì ha risposto con un vago “ni“. Questa risposta ambigua ha lasciato spazio a ulteriori interpretazioni e ha alimentato le speculazioni sulla sua possibile nomina come allenatore del Napoli.

Il Corriere dello Sport riporta: “In ordine alfabetico, nella shortlist (che si può sempre allargare) al primo posto c’è Antonio Conte, con il quale i rapporti sono sempre stati improntati alla cordialità: una telefonata di cortesia può servire per salutarsi e anche per svelarsi, volendo pure per raccontarsi il futuro, che resta avvolto in una nube. Tra un sì e un no c’è un ni che può sempre aiutare a darsi appuntamento, eventualmente, un po’ più in là”.

De Laurentiis e Conte, dunque, potrebbero riunirsi nuovamente in futuro per discutere più approfonditamente del ruolo. Per ora, Conte rimane un potenziale candidato per la panchina del Napoli, ma la sua decisione finale rimane avvolta nel mistero. Il calcio, come sempre, è pieno di sorprese e, per ora, tutto quello che possiamo fare è aspettare e vedere.