Sentenza Finale: Juventus Penalizzata di 10 Punti nel Caso Plusvalenze

La Corte federale ha ridotto la penalizzazione della Juventus da 15 a 10 punti nel processo del caso plusvalenze. Questa decisione cambia drasticamente la classifica di Serie A a soli due giornate dal termine.

La Juventus è stata penalizzata di 10 punti dalla Corte d’appello federale nel caso delle plusvalenze. La decisione, annunciata oggi, lunedì 22 maggio, riduce la penalizzazione iniziale di 15 punti a 10. Questo verdetto arriva dopo che il Collegio di Garanzia del Coni aveva rimandato la decisione alla Corte federale.

Giuseppe Chiné, procuratore federale incaricato del caso delle plusvalenze della Juventus, ha comunicato la sentenza che determina il destino del club bianconero. Dopo quattro round di processo, la Giustizia sportiva ha finalmente pronunciato la condanna definitiva. La penalizzazione di punti era prevista tra cinque e quindici, ma la decisione finale è stata una riduzione a dieci punti.

I precedenti vertici della Juventus, tra cui Agnelli, Arrivabene, Paratici e Cherubini, erano già stati condannati, ma Chiné dovrà ancora motivare le squalifiche di otto mesi loro inflitte lo scorso 20 gennaio, oppure assolvere Nedved e gli altri imputati.

Con la nuova penalizzazione di 10 punti alla Juventus, la classifica di Serie A cambia drasticamente a soli due giornate dal termine del campionato. La Juventus, che deve ancora affrontare l’Empoli per la 36ª giornata, scivola al settimo posto con 59 punti, appaiata alla Roma ma con una partita in meno. La posizione della Juventus nella classifica può ancora cambiare, con la possibilità di raggiungere un posto nella Champions League ancora in bilico.

Ecco la nuova classifica di Serie A:

Napoli – 86 punti Lazio – 68 punti Inter – 66 punti Milan – 64 punti Atalanta – 61 punti Roma – 59 punti* Juventus – 59 punti* (-10) Monza – 52 punti

*una partita in meno

Questa decisione porterà sicuramente a nuove dinamiche nel calcio italiano