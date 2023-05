Schiaffo della UEFA al Napoli: Marciniak arbitro della finale di Champions tra City e-Inter.

Nonostante le polemiche seguite a Napoli-Milan, Szymon Marciniak è stato selezionato come arbitro per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

La UEFA ha annunciato che Szymon Marciniak è stato scelto per dirigere la finale della Champions League 2023 tra Manchester City e Inter, in programma sabato 10 giugno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Questa decisione arriva nonostante le recenti polemiche che hanno coinvolto l’arbitro polacco dopo la partita di Champions League tra Napoli e Milan.

La nomina di Marciniak arriva come un prestigioso riconoscimento, considerando che l’arbitro ha anche diretto la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia nello stesso anno. Tuttavia, la scelta ha suscitato polemiche in seguito alla controversia generata durante il match Napoli-Milan in Champions League, dove i tifosi del Napoli hanno criticato fortemente l’operato di Marciniak.

Nel corso di quella partita, Marciniak ha deciso di non sanzionare con un calcio di rigore un intervento in area di Rafael Leao su Hirving Lozano. Se fosse stata sanzionata, quella situazione avrebbe potuto cambiare completamente l’esito del match. La decisione ha scatenato la rabbia dei tifosi del Napoli, che si aspettavano delle conseguenze per l’arbitro.

Tuttavia, Marciniak è stato successivamente “premiato” con l’incarico di dirigere la prestigiosa semifinale tra Manchester City e Real Madrid, e ora la finale.

Nonostante le polemiche, Marciniak ha una carriera internazionale di successo. Da quando è diventato arbitro internazionale nel 2011, ha diretto 26 partite di squadre italiane con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Per quanto riguarda l’Inter, squadra che sarà presente nella finale della Champions League, ha arbitrato 7 partite con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Con l’annuncio della designazione di Marciniak come arbitro della finale di Champions League, si può prevedere che la polemica seguita alla partita Napoli-Milan continuerà a far parlare di sé.