Paolo Paganini: “Plusvalenze Juventus, ma le altre squadre sono esenti?”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, interviene sulla questione plusvalenze della Juventus, sollevando interrogativi sul comportamento delle altre squadre di Serie A.

Il noto giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha preso posizione in difesa della Juventus, squadra di calcio del campionato di Serie A, nel mezzo della controversia sulla manipolazione delle plusvalenze. A poche ore dalla sentenza che potrebbe alterare la classifica della Serie A per la terza volta, Paganini ha sostenuto che la Juventus non sia l’unica squadra a far fronte a tali accuse.

In un tweet recente, Paganini ha infiammato la polemica, affermando: “Oggi si decide sull’inchiesta plusvalenze Juventus. Ribadisco: Si doveva decidere a bocce ferme. Non così. Ma le plusvalenze le ha fatte solo la Juventus?” Con questa dichiarazione, il giornalista sembra suggerire che la questione delle plusvalenze non sia esclusiva della Vecchia Signora, ma potrebbe coinvolgere anche altre squadre della Serie A.

Non è la prima volta che Paganini si esprime in modo critico nei confronti di altre squadre. In passato, ha sostenuto che la vittoria dello scudetto da parte del Napoli sia stata influenzata dalla questione dei punti sottratti e poi restituiti alla Juventus, piuttosto che dai meriti della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Inoltre, Paolo Paganini ha spesso utilizzato i social media per criticare il Napoli e i suoi tifosi. Recentemente, il giornalista è stato oggetto di critiche per un post offensivo riguardante la celebrazione dello scudetto del Napoli e l’accumulo di rifiuti in città. Di fronte alle risposte negative, Paganini ha insistito sul fatto che il suo post fosse solo uno “sfottò” e ha lamentato di dover “pulire” il suo profilo da commenti offensivi.