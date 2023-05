Scudetto Napoli, Paolo Paganini: “Non dimentichiamo i punti tolti alla Juve “

Il giornalista Rai Sport Paolo Paganini alimenta la polemica dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, sottolineando i punti tolti e poi ridati alla Juventus e provocando l’ira dei tifosi partenopei.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha acceso la polemica sul proprio profilo Twitter commentando la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Invece di sottolineare i meriti della squadra allenata da Luciano Spalletti, Paganini ha preferito evidenziare i demeriti delle altre squadre. In particolare, sostiene che i punti tolti e poi ridati alla Juventus abbiano influenzato il risultato finale.

“Il Napoli ha vinto lo scudetto con 5 turni di anticipo e 16 punti di vantaggio sulla 2. Qualche domanda le “inseguitrici” se la devono fare, senza dimenticare però il tira e molla dei punti tolti, ridati e “rinviati” alla Juventus che ha pesato sicuramente”.



Paolo Paganini e la polemica sullo Scudetto Napoli: “Non dimentichiamo i punti tolti alla Juve”

Questa non è la prima volta che Paganini utilizza i social media per criticare il Napoli e la città. Poche settimane fa, era stato al centro dell’attenzione per un post offensivo nei confronti dei partenopei riguardante la festa scudetto e cumuli di spazzatura. In risposta alle critiche ricevute, il giornalista ha affermato che si trattava di “sfottò” e ha lamentato di dover “pulire” il proprio profilo dai commenti offensivi di alcuni utenti.

Tuttavia, questa spiegazione non ha placato l’ira dei tifosi del Napoli, che hanno accusato Paganini di mancare di rispetto alla città. Una volta ancora, commenti denigratori nei confronti di Napoli vengono etichettati come semplici “sfottò”, ma la situazione ha stancato molti, così come l’odio e l’invidia che da anni vengono riversati sulla città partenopea.

Un post di scuse da parte di Paganini sarebbe stato sicuramente più apprezzato dai tifosi del Napoli. Il comportamento del giornalista non è accettabile e Napoli merita rispetto. È importante sottolineare che Napoli è tra le città più pulite d’Italia e invitiamo il giornalista a informarsi meglio prima di lanciare accuse infondate.