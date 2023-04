Tifosi del Napoli furiosi con Paolo Paganini: “Vergognati”

Bufera social per Paolo Paganini, giornalista Rai. Su Twitter i napoletani rispondono ad alcuni commenti offensivi sulla festa scudetto per gli azzurri di Spalletti.

La festa scudetto del Napoli è stata macchiata da alcuni post offensivi che hanno fatto infuriare i tifosi azzurri. I In particolare, alcuni utenti hanno commentato su Twitter le celebrazioni dei tifosi del Napoli con frasi offensive e foto che ritraevano la città sommersa dai rifiuti.

Ciò che ha scatenato la rabbia di migliaia di tifosi partenopei è stato l’intervento di Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport. Il suo profilo Twitter è stato immediatamente preso d’assalto da migliaia di utenti inferociti per il suo comportamento inappropriato.

Paganini, tuttavia, ha replicato alle critiche affermando che si tratta di “sfottò” e che ha dovuto “pulire” il suo profilo dai commenti offensivi provenienti da utenti poco educati.

“Devo chiedere agli scienziati della Nasa (quelli veri) non quelli che vengono qui solo per insultare, che differenza c’è tra “sfottò” e chiara maleducazione? No perché ho dovuto “pulire” il profilo per via di tweet provenienti da predicatori/cafoni da tastiera”.

Questa risposta non ha fatto altro che accrescere l’ira dei tifosi del Napoli, che hanno denunciato la sua mancanza di rispetto nei confronti della città.

Ancora una volta, i commenti vergognosi contro Napoli che manifestano il livore represso contro la città e i suoi abitanti sono bollati come sfotto, questa pantomima ha stancato, come ha stancato l’odio e l’invidia che ci vomitano addosso da 200 anni.

Caro Paganini un post di scuse sarebbe stato sicuramente più efficace, questo comportamento non è accettabile. Napoli pretende rispetto. Per inciso, il capoluogo partenopeo è tra le città più pulite d’Italia, invitiamo a guardare i dati, magari scopri qualcosa che non sapevi.