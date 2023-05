Valdifiori: “Scudetto Napoli, una gioia che mi è stata negata. Lasciatemi dire una cosa su Spalletti”

Mirko Valdifiori, commenta lo scudetto del Napoli e parla della sua esperienza durante le inondazioni in Romagna.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. A “1 Football Club”, Mirko Valdifiori, calciatore della Vis Pesaro ed ex del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri sull’attuale situazione del Napoli e sulle recenti inondazioni in Romagna.

Valdifiori ha parlato delle sue esperienze personali durante le inondazioni, evidenziando l’impatto devastante sugli abitanti della zona. “Sono stati in molti ad aver subìto il duro colpo di quanto accaduto, molte famiglie oggi si ritrovano senza nulla dopo i tanti sacrifici di una vita.

Io sono stato tra i fortunati che non hanno dovuto abbandonare casa, altri invece hanno dovuto gettare via mobili e beni di una vita. Cerchiamo di andare avanti e pensare positivo. Dinnanzi a certe tragedie è fondamentale compattarsi ed andare avanti”, ha dichiarato.

VALDIFIORI SULLO SCUDETTO DEL NAPOLI

Riguardo al recente scudetto del Napoli, Valdifiori ha espresso il suo orgoglio per l’attuale squadra, pur ammettendo che non sente lo scudetto come suo.

“Sarò sincero, direi di no, non sento lo scudetto anche mio. È giusto che un simile successo venga attribuito ai calciatori attuali ed al mister Spalletti. Quando ero a Napoli si respirava l’aria del desiderio di un trionfo che mancava da anni, ed è giusto godersi il meritato tricolore.

In quegli anni fummo capaci di conquistare tanti punti e soltanto una Juve capace di siglarne ancor più fu capace di negarci il successo.

Quella partita lì, senza quel gol, di Zaza, avrebbe potuto permetterci di tenere dietro i bianconeri. Quel successo permise alla Juve di sorpassarci, con un contraccolpo psicologico che credo abbia fatto la differenza nel restante percorso.

Vedere la felicità del popolo partenopei di queste settimane non nego mi abbia fatto riflettere sulla possibilità che anche io, nonostante le soltanto otto presenze, avrei potuto vivere una gioia simile. Non è invidia, è un discorso di felicità che condivido per ragazzi che hanno saputo fare un’impresa incredibile”.

VALDIFIORI SU SPALLETTI

Quando gli è stato chiesto di indicare il giocatore che ha fatto la differenza per il Napoli in questa stagione, ha elogiato il capitano Lorenzo Di Lorenzo per la sua “gavetta encomiabile” e il suo “umiltà e sacrificio”.

Riguardo alle voci di un possibile cambio di direttore sportivo al Napoli, Valdifiori ha espresso la sua fiducia nelle competenze di Pietro Accardi, ex Empoli, dicendo che “Napoli sarebbe una grande opportunità e meriterebbe quel che sarebbe un passo importante per la sua carriera”.

In conclusione, Valdifiori ha consigliato all’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, di fare ciò che sente giusto per il suo futuro, rimarcando che qualsiasi decisione prenderà, rimarrà sempre nella storia del club. Ha inoltre rivelato che i giocatori su cui porrebbe un veto sulla cessione sarebbero Di Lorenzo, Osimhen e Lobotka.

“Se Spalletti farà la scelta di andare via sarà da imputare a tante valutazioni che una persona può fare, soprattutto gli stimoli che il tecnico ritiene di dover garantire.