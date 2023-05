Napoli batte l’Inter 3-1: Di Lorenzo elogia Spalletti e parla del suo futuro

Il Napoli ha sconfitto l’Inter 3-1. Il capitano Di Lorenzo parla dell’importanza di Spalletti per la squadra e del suo desiderio di restare a Napoli.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli continua a far festa al Diego Maradona, battendo l’Inter 3-1 in una partita ricca di emozioni. Con questa vittoria, il Napoli ha compiuto un’impresa storica, sconfiggendo tutte le avversarie nella stessa stagione di Serie A.

L’Inter, rimasta in dieci già nel primo tempo per l’espulsione di Roberto Gagliardini, non è riuscita a trovare punti utili per blindare la zona Champions League. I gol sono arrivati tutti nella ripresa: Andre-Frank Zambo Anguissa ha sbloccato il risultato, Romelu Lukaku ha pareggiato per l’Inter, ma nel finale la magia di Giovanni Di Lorenzo e il gol di Gianluca Gaetano hanno regalato il successo al Napoli.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha condiviso i suoi pensieri sulla partita in un’intervista post-gara a DAZN. Riguardo al suo gol, ha detto: “Ho trovato spazio, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol bello e importante dopo il pareggio subito. Sono contento.”

Di Lorenzo ha anche espresso il suo rispetto per l’allenatore Luciano Spalletti, sottolineando il suo ruolo cruciale per la squadra. “Il mister è importantissimo per tutti noi, mi piace esultare con i compagni e con la panchina,” ha detto Di Lorenzo. “Avevamo parlato del fatto che l’Inter era l’unica che non eravamo riusciti a battere e ci tenevamo a farlo.”

Riguardo al suo futuro, Di Lorenzo non ha lasciato spazio a dubbi. “Io sto bene qui, non c’è bisogno di dirlo,” ha affermato, suggerendo che ha intenzione di continuare la sua carriera con il Napoli.

Questa vittoria è un’ulteriore dimostrazione della forza del Napoli questa stagione, con Spalletti alla guida e Di Lorenzo come leader in campo. I tifosi del Napoli possono guardare con ottimismo al futuro, con una squadra forte e un capitano determinato a rimanere con il club.