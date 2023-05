Spalletti: “Osimhen è uscito un po’ nervoso? Ci sono anche gli altri”

Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della sfida della 36esima giornata di Serie A con l’Inter.

Il Napoli ha vinto per 3-1 battendo l’Inter di Inzaghi, reduce dall’entusiasmo e dalla gara post Champions League con cui ha eliminato il Milan di Pioli. Ad asfaltare i nerazzurri le reti di Anguissa, Di Lorenzo, e Gianluca Gaetano. A commentare la prestazione dei suoi al termine della sfida è intervenuto proprio il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti:

“Cosa mi è piaciuto? Soprattutto la qualità del gioco che ci ha contraddistinto. Stasera era stimolante perché si aveva avanti una finalista con merito di Champions e si voleva dimostrare che l’impresa del campionato non era stato un caso.

Spalletti si è poi soffermato sull’uscita di Osimhen dal campo:

“Osimhen è uscito un po’ nervoso? Le esigenze sono quelle che lui faccia in campo quello che ha sempre fatto. Si può arrabbiare, ma non è sempre colpa dell’allenatore che fa i cambi. Se uno è una volta al di sotto delle sue possibilità… In settimana non si è allenato con continuità e ci sono anche gli altri: si può anche uscire a 25 minuti dalla fine. Il possesso palla non conta? Certo che conta, perché fai spendere energie e magari arriva un fallo come quello di oggi perché non trovi il pallone (Gagliardini, ndr). Fare un calcio di attesa è più facile, quando invece hai 50 metri di campo alle spalle devi capire quando scappare, quando restare in uno contro uno… Poi magari in alcune partite avrai difficoltà, le perderai, ma gare come quella di oggi ti danno soddisfazione”.