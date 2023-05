Napoli-Inter, Spalletti: “Il mio futuro è definito, dobbiamo solo dirlo”

Luciano Spalletti parla del futuro con il Napoli dopo la vittoria contro l’Inter: ” ‘È tutto chiaro e definito, dobbiamo solo dirlo’.

Napoli continua la sua marcia di vittoria in Serie A, sconfiggendo l’Inter con un solido 3-1 al Maradona. Questo segna 19 vittorie su 19 partite in questo campionato. Al termine dell’incontro, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista a Dazn.

La vittoria di stasera, secondo Spalletti, riflette la qualità del gioco del Napoli. “La gara era stimolante perché avevamo davanti la finalista di Champions. Volevamo dimostrare che quello che abbiamo fatto non era figlio di un periodo, ma era frutto della qualità di tutto un campionato“, ha detto Spalletti. Questa vittoria contro l’Inter era importante, poiché l’Inter era l’unica squadra che il Napoli non era ancora riuscita a battere quest’anno.

Quando gli è stato chiesto se la squadra avesse bisogno di lui, Spalletti ha risposto: “La squadra non ha bisogno di niente e di nessuno perché è una squadra che sa giocare a calcio, è stata costruita bene dal presidente De Laurentiis e da Giuntoli“. Ha elogiato la squadra per il suo cuore, la qualità, la disponibilità al sacrificio, e l’autostima che fa la differenza.

Parlando dei giorni recenti, Spalletti ha detto: “A essere nella mia posizione ora è tutto facile, perché la gente ti riempie d’amore da tutte le parti, ti sommerge proprio di affetto, di carezze, di abbracci e questo è bellissimo. Io ambivo a questo, mi sarebbe piaciuto questo. Per me è la cosa più bella che mi potesse accadere“.

Sul futuro con il Napoli, Spalletti è stato chiaro: “Cosa manca? Non sto aspettando niente, è tutto chiaro e definito. C’è soltanto da dirlo. E abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare a dirlo. Non so quello che manca, però è tutto chiaro. Fuochino, fuocherello… Non vi inventate nulla. E’ tutto definito, non c’è stata nessuna trattativa. Da quella cena lì che si fece siamo usciti con tutto a posto. Chi ha pagato il conto? Lui (ride, ndr)”.

Rimane da vedere quali saranno i prossimi passi per Spalletti e il Napoli, ma una cosa è certa: il futuro è già stato deciso.