Napoli-Inter, ‘killer’ Gagliardini: “Hanno lasciato in panchina gente come Eriksen per un miracolato buffone come lui”

E’ polemica contro Gagliardini, protagonista di Napoli-Inter con tanti interventi fallosi e un’ingenuità che ha portato all’espulsione.

Furia social contro Roberto Gagliardini, protagonista in negativo della sfida della 36esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter. Il giocatore nerazzurro ha lasciato in dieci la squadra di Simone Inzaghi dopo una serie di interventi fallosi, ben cinque, in cui è stato ‘graziato’ più volte.

Non è passato inosservato il brutale fallo di Gagliardini ai danni di Kvaratskhelia nel primo tempo che però non è stato punito dall’arbitro Marinelli, una scelta che ha letteralmente sorpreso. Qualche minuto dopo però il direttore di gara non ha di certo potuto chiudere gli occhi di fronte all’entrata violenta del centrocampista ai danni di Zambo Anguissa, mostrandogli così il secondo cartellino giallo che ha portato all’espulsione dello stesso Gagliardini.

NAPOLI-INTER, FURIA SOCIAL CONTRO GAGLIARDINI: I COMMENTI

L’ambiente nerazzurro si è trasformato in una vera e propria furia dopo l’ingenuità di Gagliardini, considerando che precedentemente era stato anche Lautaro Martinez e poi il tecnico Inzaghi ad invitare il centrocampista nerazzurro alla calma prima di ricevere il cartellino rosso.

Un rosso arrivato nettamente in ritardo di 18 minuti dopo un susseguirsi di interventi fallosi puniti con un solo cartellino giallo. Inutile dire come su Twitter è emerso un malumore senza precedenti con diversi commenti, non proprio piacevoli, ai danni del giocatore dell’Inter.

Di seguito alcuni dei commenti: “Conte, Spalletti e Inzaghi hanno lasciato in panchina gente come Eriksen, Asllani, Rapinha e Vecino pur di fare giocare sto miracolato buffone. Per questo io sono stra convinto che sia raccomandato da qualcuno, ovunque lo avrebbero già sbolognato in India” oppure “Spero e mi auguro che con questa espulsione Gagliardini non indossi MAI PIÙ la maglia dell’FC INTERNAZIONALE”.

Di seguito i tweet:

Conte, Spalletti e Inzaghi hanno lasciato in panchina gente come Eriksen, Asllani, Rapinha e Vecino pur di fare giocare sto miracolato buffone. Per questo io sono stra convinto che sia raccomandato da qualcuno, ovunque lo avrebbero già sbolognato in India.#NapoliInter — StramaLover (@SpiazelOne) May 21, 2023

Spero e mi auguro che con questa espulsione #Gagliardini non indossi MAI PIÙ la maglia dell’FC INTERNAZIONALE. #NapoliInter — Emanuele (@eleuricchio) May 21, 2023