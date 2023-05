Napoli-Inter: rigore netto su Osimhen ma per Dazn è “esperienza e furbizia”

Napoli-Inter la moviola: manca un rigore a Victor Osimhen per la trattenuta della maglia da parte di Bastoni, l’arbitro non fischia il penalty.

La moviola di Napoli-Inter solo nel primo tempo offre due episodi strani, errori chiari ed evidenti. Il primo è la mancata espulsione di Gagliardini, il centrocampista dell’Inter già ammonito commette un fallo a gamba alta e blocca la ripartenza di Kvaratskhelia, sarebbe secondo giallo, ma non si capisce per quale motivo l’arbitro Marinelli non lo ammonisce. Il secondo cartellino giallo arriva comunque al 41’ con un altro fallo da ammonizione e quindi viene espulso.

Poi c’è un rigore netto non fischiato a Osimhen. La maglia del nigeriano viene tirata da Bastoni in maniera evidente ma per Marinelli non c’è abbastanza intensità per fischiare il rigore ed il Var non può intervenire. Sull’episodio da rigore di Napoli-Inter interviene anche Marco Parolo ex giocatore ora a Dazn che dice: “Bastoni interviene di esperienza e furbizia…”. Dunque ora a Dazn il rigore non fischiato si chiama così.