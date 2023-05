Reazione dei Tifosi del Napoli ai Cori Interisti: “Odio Napoli” – Dignità e Passione

Il rispetto e la dignità prevale tra i tifosi del Napoli in risposta ai cori interisti “Odio Napoli” durante il match del Maradona.

Durante la partita Napoli-Inter, si è risentito il coro vergognoso degli interisti: “Odio Napoli“. Nonostante la provocazione, i tifosi napoletani hanno risposto con dignità e passione, sovrastando il coro offensivo con i propri canti di supporto per la squadra azzurra, guidata da Luciano Spalletti.

Nel primo tempo del match, non sono stati segnati gol, ma un evento significativo si è verificato verso la fine. Al 41′, infatti, l’arbitro Marinelli ha espulso Gagliardini per doppia ammonizione, riducendo l’Inter a dieci uomini per tutto il resto della partita. Dal punto di vista delle occasioni da gol, il Napoli ha avuto un leggero vantaggio, andando vicino al gol due volte, entrambe con Anguissa, che però non è riuscito a trovare la porta di Onana. Al Napoli manca un rigore netto su Osimhen.

Durante il primo tempo di Napoli-Inter, dal settore ospiti dello Stadio partenopeo, come ha evidenziato Gaetano Brunetti su areanapoli.it, si è levato forte il solito coro dei tifosi dell’Inter, che hanno iniziato a intonare: “Odio Napoli, odio Na-poli, odio Napoli“, in maniera ripetitiva. Le grida degli interisti, però, sono state prontamente coperte dai tifosi azzurri che prima hanno fischiato il solito coro nauseabondo e poi hanno iniziato a cantare e sostenere la propria squadra sul prato verde.

Ormai è quasi una routine, una prassi, tutti i tifosi delle squadre avversarie che passano di qui, soprattutto quelli delle big della Serie A, non fanno altro che offendere Napoli con i soliti cori retrogradi e stantii. La squadra azzurra, da parte sua, ha risposto nel migliore dei modi con il gioco che l’ha contraddistinta nel corso di questa entusiasmante stagione.

La reazione dei tifosi napoletani è stata comunque molto signorile, non hanno risposto ai cori provocatori provenienti dal settore ospiti interista.