Spalletti sequestrato durante un addio al nubilato: “E’ lei lo spogliarellista che aspettavamo?” – VIDEO

Simpatico siparietto tra Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, e un gruppo di ragazze durante un addio al nubilato.

Nel centro tecnico del Napoli un gruppo di ragazze stava celebrando l’addio al nubilato di una di loro, quando è comparso Luciano Spalletti. A Castel Volturno, la presenza dei tifosi del Napoli è sempre numerosa, alla ricerca di foto e autografi dei propri beniamini, soprattutto ora che la squadra si è laureata campione d’Italia dopo 33 anni. In queste ore, tuttavia, alcune tifose azzurre hanno organizzato un addio al nubilato a Castel Volturno e sono riuscite ad avvicinare il mister dei partenopei. Luciano Spalletti ha scherzato con le ragazze, posando sulla sua bicicletta e commentando divertito: “Beate voi!”.

Poi la domanda delle ragazze a Spalletti: “Ma è lei lo spogliarellista che aspettavamo?” , domanda che ha suscita una reazione simpatica da parte del mister. Come sempre, il tecnico non ha mai lesinato sorrisi nei confronti dei sostenitori partenopei. Questo è uno dei segreti del suo successo, ovvero il grande affiatamento con la gente che ama incondizionatamente i colori del Napoli. “Sarò con te e tu non devi mollare”, questo è lo slogan che Spalletti ha scelto quando è arrivato a Napoli, facendolo scrivere anche sulle maglie dei giocatori.