Spalletti intercettato da un tifoso a Castel Volturno: “Mister, resterà al Napoli?”

La reazione del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla domanda di un tifoso azzurro all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno.

Un appassionato sostenitore del Napoli ha atteso l’allenatore Luciano Spalletti all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno. Durante la seduta mattutina di allenamento della squadra azzurra in preparazione per la prossima partita di campionato contro l’Inter, sono emersi diversi dubbi riguardo al futuro di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Il tecnico ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulle sue intenzioni per la prossima stagione. Nel frattempo, un tifoso napoletano ha atteso l’allenatore di Certaldo fuori dal centro di allenamento con l’intenzione di ottenere una foto ricordo e un autografo.

Con la sua solita cortesia, Spalletti ha fermato la sua Fiat Panda e si è avvicinato al tifoso. Quest’ultimo gli ha chiesto: “Mister, resterà al Napoli?” Nonostante non abbia dato una risposta esplicita, il tecnico ha reagito con un sorriso e ha posato per la foto.

Durante l’incontro, l’allenatore è apparso molto sereno. Attualmente il suo unico obiettivo è la sfida di domenica contro l’Inter. Per quanto riguarda il suo futuro, si ha la sensazione che il tecnico voglia godersi con tranquillità il finale di questa trionfale stagione e successivamente valutare le possibilità insieme al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.