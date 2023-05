Dubbio Kvaratskhelia con l’Inter: non si è allenato con i compagni. Arriva anche una bella notizia per Spalletti

Kvaratskhelia non ha partecipato all’allenamento mentre Spalletti può contare sul recupero di Mario Rui in vista della partita con l’Inter.

Nella sessione mattutina al SSCN Konami Training Center, il Napoli ha continuato la preparazione per l’incontro di domenica contro l’Inter, in programma alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36ª giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha lavorato sugli schemi di palle inattive e ha disputato una partitella su un campo ridotto. La chiusura della seduta è stata dedicata al lavoro tattico. Zedadka ha seguito un programma di allenamento personalizzato sul campo e in palestra.

Spunta però anche una brutta notizia in vista della sfida contro l’Inter di domenica. Kvicha Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra a causa di un trauma contusivo rimediato ieri durante la sessione di allenamento. Il giocatore non si è allenato con i compagni di squadra ed è incerto per la partita contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Nonostante ciò, ci sono buone speranze di vederlo scendere in campo.

Di contro, la buona notizia per Luciano Spalletti: Mario Rui si è completamente ripreso ed ha partecipato all’intero allenamento con i suoi compagni di squadra.