Clamoroso Spalletti, pesante penale se vuole andare via. Ecco quanti milioni

Valter De Maggio rivela che Luciano Spalletti deve pagare una pesante penale se vuole andarsene via dal Napoli

Valter De Maggio si sofferma sulla vicenda legata a Luciano Spalletti. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, attraverso la trasmissione odierna di Radio Goal, parla del trainer azzurro: “Che io sappia il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto un rinnovo contrattuale per il tecnico azzurro, che ha risposto con freddezza all’ipotesi paventata dalla società per il futuro. Nulla è ancora deciso in questo momento storico, le parti comunque continuano a parlarsi e sicuramente si troverà una soluzione”.

Nel contratto di Spalletti c’è una pesante penale in caso di un addio

De Maggio rivela poi la presenza di una penale nel contratto dell’allenatore Luciano Spalletti, qualora dovesse decidere di andare via dal Napoli: “Se Spalletti decidesse di andare via alla fine della stagione, con l’opzione di rinnovo già esercitata dal club per un altro anno, dovrebbe pagare una penale di 8 milioni al Napoli“.

“Considerato che nei suoi due anni ne ha guadagnati 6 in azzurro, non so quanto gli convenga. Però mi metto nei suoi panni, se il club gli vendesse i big, andrebbero fatte comunque delle valutazioni da parte dell’allenatore”. Ha terminato De Maggio.