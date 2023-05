RAI: “Spalletti, dubbi sul Napoli: idea anno sabbatico. Tre nomi papabili per sostituirlo”

RAI Sport ritiene che Luciano Spalletti ha dubbi sul Napoli, per cui ha l’idea dell’anno sabbatico. Tre nomi papabili per sostituirlo

Luciano Spalletti, resta al Napoli. Ciro Venerato fa un nuovo aggiornamento per RAI News: “Aurelio De Laurentiis è pronto ad un nuovo, decisivo vertice con Luciano Spalletti. Nonostante i forti dubbi del mister (anche dopo il biennale proposto dal patron) il presidente pensa positivo. Spalletti ha dubbi più sul piano delle motivazioni che sul piano squisitamente tecnico. Ad un noto manager suo amico, ha confidato l’idea dell’anno sabbatico. Per ora, però, non ha accordi con nessun altro club. De Laurentiis, dal canto suo, ha fissato la dead-line alla prima settimana di giugno. Se Spalletti non cambierà idea, il presidente contatterà il possibile erede”.

Venerato della RAI individua i nomi di 3 possibili sostituti di Spalletti

Sui papabili sostituti, il giornalista rivela: “Conte e Gasperini sono nomi attrattivi ma adottano il 3-5-2. Molto credibile, invece, la pista Italiano (vecchio pallino del produttore cinematografico): si può svincolare versando una clausola alla Fiorentina e gioca un calcio molto simile a Spalletti. È gradito sia a Giuntoli (attuale ds) sia a Pietro Accardi (possibile erede) e valorizza da sempre i giocatori meno noti. De Laurentiis le valuterà solo a giugno. Con Spalletti (avrebbe confidato il patron ad alcuni suoi amici capitolini) non è ancora finita”.