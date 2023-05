PRONOSTICI NAPOLI – INTER: SUPERSFIDA TRA GIGANTI DEL CALCIO ITALIANO

Fa ancora un certo effetto dirlo, ma è oramai la realtà dei fatti… il Napoli campione d’Italia è pronto a sfidare l’Inter, campione 2 stagioni fa, allo stadio Diego Armanda Maradona.

L’allenatore toscano Luciano Spalletti ha fatto un qualcosa di unico riportando lo scudetto ai piedi del Vesuvio ad oltre trent’anni di distanza dall’ultima volta. Il merito è senz’altro suo e dei giocatori che hanno davvero tanto talento e valori indiscutibili anche sotto il lato umano.

Parlando degli avversari dei partenopei notiamo però che anche l’Inter è una squadra molto forte: lo dimostra il percorso fatto in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. La squadra di Inzaghi è competitiva e forte, e solo per una mancanza di continuità non è riuscita ad essere competitiva anche in Serie A.

La partita, in termini d’importanza, vale senza dubbio più per l’Inter che per il Napoli: la squadra meneghina ha bisogno di punti per ottenere un pass per la prossima Champions League, ma il Napoli non avrà voglia di fare sconti a nessuno…

Ci saranno giocatori chiave da tener d’occhio, così come moduli e tattiche da analizzare: di tutto questo e di molto altro ancora parleremo nel prossimo paragrafo: continua a leggere se vuoi saperne di più.

SPALLETTI E INZAGHI, METODI COMPLETAMENTE DIVERSI MA STESSA FAME

Si è spesso paragonato il Napoli di Spalletti al Milan di Sacchi: per qualità dei giocatori, personalità e modo di giocare intenso e con tanto pressing, questo paragone è senza dubbio un qualcosa che ha un fondo di verità.

Anche l’Inter però va rispettata, dato che fa dell’intensità e della fisicità i suoi inconfondibili marchi di fabbrica.

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno sprecato molte occasioni soprattutto contro squadre alla portata: in questo, la fuga del Napoli ha senza dubbio influenzato le motivazioni della squadra nerazzurra, solitamente in piena lotta per vincere il campionato e dunque non abituata a soffrire per ottenere un quarto posto.

Lukaku, Lautaro Martinez, Barella, Dzeko e chi più ne ha più ne metta: la squadra ha tanta qualità, e il distacco in classifica non deve ingannare la squadra partenopea: bisognerà dare tutto per aver la meglio contro giocatori di questo livello.

Del Napoli ne abbiamo parlato ampiamente durante tutto l’arco della stagione: sono sempre loro i fuoriclasse, il duo Kvara-Osimhen, autentici spauracchi per le difese avversarie.

I due talenti dell’attacco azzurro sono solo la punta dell’iceberg: da Kim a Politano, da Zielinski a Di Lorenzo, senza dimenticare Anguissa, Lobotka, Mario Rui. Il Napoli è una fucina di talenti impressionante!

A livello di moduli di gioco, si contrapporranno il più classico dei 3-5-2 dell’Inter al 4-3-3 del Napoli. Un confronto che offre numerosi spunti anche sotto questo punto di vista quindi.

Andiamo ora a vedere quali sono le quote e i pronostici Napoli – Inter, nel paragrafo seguente: leggi ancora il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli.

PRONOSTICI NAPOLI – INTER, NERAZZURRI ALL’ARREMBAGGIO, MA IL NAPOLI STARÀ A GUARDARE?

Napoli Pareggio Inter 3.05 3.30 2.33

Grande partita che vuol dire quote di difficile lettura ma non preoccuparti: le analizziamo insieme qui in basso!

La quota per una vittoria del Napoli è pari a 3.05, simile alla quota per una vittoria dell’Inter che è di 2.33.

Il pareggio, invece, viene offerto a 3.30.

Spettacolo e grandi giocatori: cos’altro serve? Buon divertimento con questo big match di Serie A!