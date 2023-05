Napoli-Sampdoria: ecco qual è la data. Super festa Scudetto al Maradona

Il Corriere dello Sport fa luce sulla data di Napoli-Sampdoria. Super festa Scudetto al Maradona per i Campioni d’Italia

Tante voci si sono rincorse nelle ultime settimane sulla data di disputa di Napoli-Sampdoria. Si è parlato del 2 e 3 giugno, ma il Corriere dello Sport fa luce stamattina sulla vicenda. L’illustre quotidiano indica che la data è il 4 giugno, perché il Napoli non ha chiesto l’anticipo né ha intenzione di farlo anche perché ha spostato la tournée in Corea del Sud al 6.

Questo è ciò che ha scritto il CorSport: “La partita dovrebbe essere confermata per il 4 giugno, il Napoli non ha ancora chiesto l’anticipo e non è detto che lo farà, viceversa sarebbe impossibile prevedere il coinvolgimento di Piazza del Plebiscito che ospiterà il 2 e 3 giugno il concerto di Gigi D’Alessio. La festa si svolgerà al Maradona, con palco, fuochi d’artificio, i calciatori che sfileranno e, special guest, ci sarà la coppa ben esposta che verrà mostrata a tutti i settori dello stadio”.

“A presentare la serata sarà Stefano De Martino. Ci saranno ospiti illustri, tra cantanti e attori, con nomi ancora non svelati. Uno di questi dovrebbe essere Giorgio Armani. Saranno invitati anche diversi ex che hanno contribuito alla crescita negli anni del club. Resiste forte l’idea di una grande festa allo stadio Maradona diffusa attraverso diversi maxischermi in tutta la città e nell’intera area metropolitana per celebrare la chiusura del campionato che ha riportato lo scudetto a casa 33 anni dopo l’ultima volta. È quanto si sono detti ad inizio settimana, in uno dei tanti contatti telefonici, il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi in attesa di un incontro che avverrà nelle prossime ore”.