Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Elmas a destra, la scelta su Kvaratskhelia

Napoli e Inter scenderanno in campo alle ore 18 nella splendida cornice dello stadio Maradona, in vista della 36esima giornata di Serie A.

Quasi tutto pronto per la partita della 36esima giornata di Serie A tra Napoli e Inter, una sfida che promette spettacolo al Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle ore 18.

I partenopei, ormai con il tricolore cucito addosso, non mancano di stimoli e cercheranno di ottenere una vittoria di prestigio contro la finalista della Champions League, che si presenta a questa sfida motivata più che mai soprattutto dopo aver eliminato il Milan di Pioli nella prestigiosa competizione europea. D’altra parte, per l’Inter di Inzaghi, questa partita rappresenta un vero e proprio “match point” per la qualificazione alla prossima edizione della prestigiosa competizione europea.

DI seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.