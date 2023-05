Panchina Napoli, il post Spalletti? ADL ha fatto una confessione ad un amico

Spalletti potrebbe lasciare il Napoli. La confessione di De Laurentiis e altri quattro nomi di spicco per il futuro allenatore azzurro.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta valutando diversi profili per trovare il sostituto di Luciano Spalletti, dopo l’incertezza relativa al suo futuro sulla panchina azzurra. Tra i candidati presi in considerazione, c’è anche Raffaele Palladino, l’allenatore-rivelazione del Monza. Sebbene al momento non ci siano sviluppi concreti, il presidente De Laurentiis sembrerebbe essere affascinato proprio dalle capacità di Palladino.

Il Corriere della Sera ha riportato una confessione fatta da De Laurentiis a un amico, dove il presidente ha dichiarato esplicitamente il suo apprezzamento per Palladino. Questa rivelazione getta luce sul fatto che il patron stia seriamente valutando l’inserimento del giovane allenatore nella rosa dei possibili candidati: “Mi piace Palladino”, la confessione di De Laurentiis all’amico.

Oltre a Palladino, i restanti quattro nomi che De Laurentiis sta tenendo sotto osservazione sono Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

De Laurentiis sta considerando attentamente tutti i profili, valutando le loro competenze tecniche e la compatibilità con la squadra e la sua filosofia di gioco.