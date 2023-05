Panchina Napoli, casting aperto: ADL incontra un tecnico tedesco di alto livello

L’addio di Spalletti non è ancora ufficiale, ma De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto per la panchina del Napoli: spunta Nagelsmann.

Secondo quanto riportato nell’ultima edizione del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra essere sulle tracce di un nuovo allenatore per la squadra partenopea. Nonostante la partenza di Luciano Spalletti non sia ancora ufficiale, sembra che il proprietario del club abbia già iniziato la ricerca del suo successore.

Secondo le indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe avuto un incontro con Julian Nagelsmann, allenatore tedesco recentemente esonerato dal Bayern Monaco. De Laurentiis sembra essere alla ricerca di una certezza e Nagelsmann sembra essere un ottimo insegnante di calcio.

Ma c’è anche Antonio Conte nel radar di De Laurentiis. L’esperienza di Conte sembra rassicurante, e per quanto riguarda l’aspetto economico, si potrebbe discutere. Conte è un allenatore di prestigio che ha vissuto importanti esperienze alla Juventus, all’Inter e al Chelsea, e la sua conoscenza del sistema difensivo a tre è molto apprezzata. Pare che sia il favorito del presidente.

De Laurentiis aveva anche considerato Roberto De Zerbi, ma sembra che l’allenatore preferisca rimanere in Premier League. Anche Gian Piero Gasperini è sempre stato di interesse per il presidente, tanto che nel 2011 sembrava quasi certo che sarebbe diventato l’allenatore del Napoli. Le circostanze, però, cambiarono e l’affare saltò, ma la considerazione per Gasperini è rimasta e il suo lavoro all’Atalanta l’ha ulteriormente rafforzata.

In alternativa, potrebbe riemergere la figura di Sergio Conceiçao, che improvvisamente sparì dalla scena nell’estate del 2021. Conceiçao è legato all’agente Jorge Mendes, con il quale ha sempre avuto rapporti cordiali, se non di più.

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli è ancora in corso e De Laurentiis sembra voler prendere una decisione ponderata per il futuro della squadra azzurra.