Graziani: “Napoli caos, strano che fino ad ora non fosse accaduto nulla”

Calcio Napoli – Anche Ciccio Graziani parla della questione legata a Luciano Spalletti ed al possibile addio di Cristiano Giuntoli.

L’ex Campione del Mondo parla a Radio Sportiva e rispondendo alla domanda di un tifoso del Napoli dice: “Sinceramente mi sembrava strano che non fosse accaduto ancora nulla. Era tutto molto bello, invece anche durante una stagione così si parla di problemi. De Laurentiis è un presidente che per mille motivi andrebbe abbracciato tutti i giorni, mentre per altri mille motivi ci sarebbe da dirgli qualcosina.

Quest’anno non doveva fare altro che riconfermare staff tecnico e squadra ed invece si sentono tante voci, l’addio di Spalletti, quello dì Giuntoli, insomma non è sicuramente la migliore situazione possibile capisco i tifosi”.

Le notizie intorno al mondo Napoli al momento sono ancora frastagliate. Aurelio De Laurentiis ha rinnovato il contratto fino al 2024 al tecnico, ma lo ha fatto esercitando una clausola unilaterale. Spalletti in conferenza stampa si è limitato a passare la palla alla società ma il suo addio viene dato quasi per scontato. Insomma c’è molta indecisione che non fa bene per programmare al meglio la stagione futura.