Aurelio De Laurentiis Cavaliere dell’Ordine costantiniano di San Giorgio: “Vinceremo ancora”

Un prestigioso riconoscimento per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio durante una cerimonia svoltasi alla scuola militare della Nunziatella a Pizzofalcone.

L’onorificenza, che risale al 1190 ed è legata alla dinastia dei Borbone che governò le Due Sicilie fino al 1861, è stata consegnata da Carlo di Borbone, erede della dinastia e Gran Maestro dell’Ordine che lo Stato italiano riconosce dal 1951.

De Laurentiis è stato insignito dell’onorificenza con la seguente motivazione:

“Aurelio De Laurentiis, in virtù delle eccellenti doti imprenditoriali che da sempre lo contraddistinguono, ha prodotto e distribuito oltre 400 film che si sono aggiudicati i più ambiti riconoscimenti nazionali e internazionali e lanciato pellicole di successo entrate nella storia del cinema, con attori e registi di grande fama.

Decide nel 2004 di rilevare la storica squadra della città partenopea, con l’intento di rifondare una società che oggi vanta un patrimonio di calciatori di altissimo livello, portandola in soli tre anni dalla serie C alla serie A per riaffacciarsi in Europa attraverso l’Intertoto, l’Europa League e la Champions League.

Culminando tale progressione con il raggiungimento dello Scudetto del massimo campionato di Calcio italiano nella stagione 2022/2023″.

DE LAURENTIIS PROMETTE ANCORA VITTORIE

Le parole di De Laurentiis dopo la cerimonia erano cariche di entusiasmo e gratitudine: “Sono onorato doppiamente, perché questo è un luogo importante con secoli di storia. Ero stato qui qualche anno fa, ed ero rimasto impressionato dall’organizzazione meravigliosa. Poi l’ordine costantiniano, Costantino aveva istituito una copyline con questo segno ‘VIncerai‘.

Questo mi porterà fortuna, perché sembra quasi l’imprinting di voler e dover vincere ancora! E poiché io sono famoso per la mia scaramanzia, che però devo dire, negli ultimi dieci anni ho un po’ abbandonato. Nella vita bisogna essere anche un po’ fatalisti, come mi ha insegnato mio padre.

E il fato ha voluto fossimo qui per questa cerimonia di tradizione, che è alla base di ogni successo. Vi ringrazio dal profondo del cuore e sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento“.

La cerimonia è stata contrassegnata da un momento di raccoglimento spirituale, preceduto da una messa officiata da Don Giuseppe Massara della Chiesa della Nunziatella. Era anche presente la Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo di Sant’Elia, delegata per Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Questo riconoscimento è un tributo al successo di De Laurentiis sia nel mondo del cinema che in quello del calcio, e potrebbe essere un presagio di ulteriori successi per il club partenopeo. Con la sua nuova onorificenza e la sua indomita determinazione, De Laurentiis è pronto a guidare il Napoli verso nuove vittorie, sempre con l’obiettivo di vincere ancora.