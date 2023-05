Dopo Spalletti, chi alla guida del Napoli? Carlo Alvino rivela il potenziale successore

Con la potenziale partenza di Luciano Spalletti, il Napoli si prepara per un nuovo capitolo. Alvino rivela il possibile successore.

Il mondo del calcio è un palcoscenico, ed è tempo per un nuovo protagonista di entrare in scena al Napoli. La potenziale partenza di Luciano Spalletti apre la porta a una nuova era, e sembra che Rafa Benitez possa essere l’uomo designato per il ruolo.

Con la pesante eredità di Spalletti, un vero fuoriclasse, sulle sue spalle, il successore avrà bisogno di un fisico bestiale per sopportare il peso delle aspettative. Non ci possono essere ombre quando le luci si accendono – solo un uomo con la giusta combinazione di esperienza, vittorie e conoscenza del Napoli può sperare di evitare un tale destino.

Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha avviato da solo la selezione del nuovo allenatore, seguendo una tradizione che risale a Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti. È una responsabilità che De Laurentiis prende molto seriamente – dopo tutto, c’è uno scudetto da difendere, il primo vinto dal club in 33 anni.

Secondo Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, Rafa Benitez potrebbe essere l’uomo giusto per il compito. “Magari mi sbaglio ma l’esperienza e le vittorie internazionali e quanto di buono fatto a Napoli a parer mio pongono Rafa Benitez in pole position per l’eventuale dopo Spalletti“, ha scritto Alvino su Twitter.

Con le sue numerose vittorie internazionali e la precedente esperienza al Napoli, Benitez potrebbe avere la combinazione perfetta di esperienza e conoscenza del club per portare il Napoli in una nuova era di successo.

Naturalmente, solo il tempo dirà se Benitez sarà davvero l’uomo scelto per succedere a Spalletti. Ma per ora, i tifosi del Napoli possono solo sperare che il prossimo allenatore sarà in grado di portare avanti l’eredità di successo lasciata da Spalletti.