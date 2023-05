Salvione: “Conte e Klopp per il dopo Spalletti, No! vi svelo il preferito di De Laurentiis”

Pasquale Salvione, discute la potenziale partenza di Luciano Spalletti dal Napoli e i possibili candidati alla successione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Ha condiviso importanti dettagli sulla possibile partenza dell’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e sugli allenatori che potrebbero succedergli.

“Sul Corriere dello Sport abbiamo raccontato tutta la vicenda nei minimi particolari. Le recenti affermazioni di De Laurentiis sembrano essere parole di congedo. Le strade credo si stiano per dividere. La volontà di salutare Napoli da parte di Luciano mi pare evidente, con la mossa della Pec che può aver contribuito ad irrigidire le posizioni. Bisognerà aspettare l’ufficialità, ma i segnali di oggi portano tutti ad una separazione che pare escludere sorprese,” ha detto Salvione.

Sembra che la decisione di Spalletti di lasciare Napoli sia maturata nel tempo. “Ad oggi credo che l’allenatore azzurro abbia soltanto voglia di cambiare aria, senza la necessaria presenza di tentazioni,” ha aggiunto.

Riguardo ai potenziali successori di Spalletti, Salvione ha menzionato alcuni nomi che circolano nel mondo del calcio. “Klopp e Conte per il dopo Spalletti? Sul Corriere abbiamo tracciato l’identikit del probabile sostituto, il preferito del presidente è Roberto de Zerbi. L’allenatore italiano ha una clausola che potrebbe consentirgli di liberarsi dal Brighton. Anche Vincenzo Italiano è tra i profili graditi dal patron, così come Conceicao e Gasperini, il quale aveva firmato un precontratto proprio prima che Mazzarri approdasse in azzurro.”

Nonostante queste speculazioni, Salvione non esclude una sorpresa da parte di De Laurentiis, noto per le sue mosse impreviste, come dimostra l’arrivo di Ancelotti.

Riguardo alla prossima partita tra Napoli e Inter al Maradona, Salvione prevede che l’Inter farà molto turnover, ma arriverà a Napoli con tanta voglia di conquistare i punti che servono per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League.

La situazione a Napoli rimane in evoluzione, con tante domande ancora aperte. Il futuro di Spalletti è in bilico, ma il club è pronto a guardare avanti e a fare i passi necessari per garantire il successo nel futuro.