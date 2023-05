De Laurentiis su Spalletti: “È grande ma a volte mi fa paura”, altro indizio sull’addio?

Aurelio De Laurentiis parla di Luciano Spalletti, lo fa alla presentazione delle medaglie celebrative per lo scudetto del Napoli.

Le notizie sul futuro di Luciano Spalletti al Napoli sono tutt’altro che positive. Il presidente del Napoli ancora una volta ha rilasciato dichiarazioni che fanno pensare ad un possibile addio dell’allenatore toscano. Anche perché Spaletti non ha gradito alcuni atteggiamenti del tecnico.

Napoli: De Laurentiis parla di Spalletti

Aurelio De Laurentiis a Sky ha detto: “Ho sempre detto che Luciano Spalletti è un grande, io sono andato a trovarlo nel bosco verticale a gennaio e quindi voglio dire me ne sono assunto tutta la responsabilità di questa scelta. L’ho corteggiato anche quando stava in Russia e stava per andare alla Roma e all’Inter“.

Poi De Laurentiis sempre su Spalletti ha aggiunto alcuni particolari: “A volte è venuto a trovarmi in ufficio camuffandosi per non farsi riconoscere, a volte mi spaventava perché pensavo fosse qualcuno che volesse aggredirmi perché non lo riconoscevo. Spalletti è un personaggio particolare di un calcio irripetibile“.

Poi il presidente del Napoli, si è soffermato anche su Di Lorenzo: “Stiamo parlando di un grandissimo capitano, che con modestia e serenità sa guidare il gruppo. Lui va d’accordo con tutti. Mi preoccupa perché vuole vivere di ricordi, ma tu devi pensare al futuro: questo è l’emblema iniziale di un percorso che si deve sempre ripetere”. De Laurentiis ha sottolineato anche la necessità di essere sempre uniti, come ambiente e spogliatoio, perché è stato uno dei fattori determinante per la vittoria del titolo.