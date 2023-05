Gravina: “Juventus brand da salvaguardare”, scoppia la polemica: “Offende il calcio”

Gabriele Gravina presidente della Figc parla della Juventus, lo fa durante l’evento intitolato ‘Gli eroi del calcio’.

Stanno facendo molto discutere le parole di Gabriele Gravina che parla della Juventus durante una intervista concessa al giornalista Sergio Vessicchio.

La Juve rischia la Serie B, ma sembra che dai vertici del calcio italiano si voglia ‘proteggere’ almeno mediaticamente il brand bianconero, quanto per tutelare il calcio italiano.

Gravina sulla Juve ha detto: “«Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del

brand del calcio italiano e internazionale. Credo che la Juve sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale. Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus. I tifosi della Juventus sono un po’ preoccupati? Io credo che tutti i tifosi siano un po’ preoccupati, perché i tifosi della Juventus sono la maggioranza. I supporter bianconeri sono un gran numero nel panorama della tifoseria italiana. Le preoccupazioni credo che non possano riguardare quelli che sono giudizi della Corte di Giustizia, che lascio alla loro obiettività e sensibilità».”

Le parole di Gravina sulla Juventus hanno sollevato un vespaio di polemiche. Sui social c’è chi dice che il presidente federale non dovrebbe esporsi così tanto per una squadra. Chi sottolinea: “Con queste parole Gravina offende il calcio ed i suoi tifosi“.