Spalletti: “Ho bisogno di stivali”. Strana risposta a De Laurentiis, ecco i motivi

Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa che ha bisogno di stivali: vari i motivi della strana risposta a De Laurentiis

Botta e risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Il presidente disse testualmente: “Non voglio tarpare le ali a nessuno” e Spalletti ha replicato quasi stizzito in conferenza stampa pre-Napoli-Inter: “Non ho bisogno di ali, ma di stivali”.

In tanti si sono chiesti cosa significa questa risposta e due potrebbero essere le motivazioni. Gli stivali vengono utilizzati da chi lavora nel fango: una metafora riferita a quanti non credevano in lui ad inizio stagione. Ed infatti ha dichiarato: “Ci davate ottavi prima del campionato”. Probabilmente ambiente e stampa partenopea nel suo mirino.

L’altro motivo è un’eventuale voglia dell’allenatore di tornare nella sua campagna in Toscana, così da lavorare con gli stivali. Da qui il collegamento che alcuni giornali hanno riproposto di un anno sabbatico richiesto dal trainer di Certaldo.

Perchè Luciano Spalletti ha risposto a De Laurentiis: “Ho bisogno degli stivali”

Questo è il passaggio integrale della conferenza stampa odierna: “De Laurentiis ha detto che non vuole tarpare le ali a nessuno? Non so cosa vuol dire tarpare le ali, dove chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a quello che ci siamo detti a cena a quella sera. Per quello che dovrò fare io non servono un paio di ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Il mio contratto? Vi ridico le stesse cose della settimana cosa, è una cosa che deve dire il presidente. Io ho chiarito tutto nella cena della settimana scorsa, è tutto definito”.