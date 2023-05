Spalletti: “Il mio contratto? Con ADL ho già chiarito tutto, sono state dette tante bugie. Domani gara stimolante, manca battere l’Inter per fare l’en-plein”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.

Uno Scudetto tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni, una stagione straordinaria che si avvia verso il suo ‘rush’ finale. C’è ancora tempo per assistere alle prestazioni degli azzurri nelle ultime uscite e domani toccherà all’Inter di Simone Inzaghi fare il suo ingresso nello splendido tempio del Maradona in occasione della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A in programma domani nell’impianto di Fuorigrotta alle ore 18. Di seguito le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti:

“De Laurentiis ha detto che non vuole tarpare le ali a nessuno? Non so cosa vuol dire tarpare le ali, dove chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a quello che ci siamo detti a cena a quella sera. Per quello che dovrò fare io non servono un paio di ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Il mio contratto? Vi ridico le stesse cose della settimana cosa, è una cosa che deve dire il presidente. Io ho chiarito tutto nella cena della settimana scorsa, è tutto definito. E’ più difficile vincere o ripetersi? Secondo me è più difficile partire da squadra che viene ritenuta in partenza da ottavo posto e poi si vince. La squadra invece ha lavorato bene, il Napoli, come già detto, avrà un futuro importante perché sono stati fatti dei passi importanti. E’ più facile arrivare oggi che di quando sono arrivato”.

Spalletti ha poi aggiunto: “La gara contro l’Inter è stimolante? Di stimoli ce ne abbiamo ancora molti, i calciatori che ha scelto la società sono stati scelti bene, tutti hanno una disciplina ferrea verso se stessi. La cosa più stimolante, oltre al fatto che loro sono finalisti di Champions League, è anche il fatto che noi le abbiamo battute tutte le squadre di questo campionato meno l’Inter, ci manca solo da battere l’Inter per fare l’en-plein. Faccio i complimenti anche la Roma di Mourinho e alla Fiorentina di Italiano per aver raggiunto le finali, li ringraziamo per tutto il movimento calcistico italiano”.

“Il Napoli ha margini di crescita? Quello è sempre difficile da dire, bisogna entrare dentro le situazioni, ma ritengo questa squadra perfetta per raggiungere certi obiettivi, si tratta di una squadra giovane e con grande voglia. Sicuramente è una rosa ambiziosa visto che De Laurentiis ha detto che ambisce a vincere la Champions League, lui ha potenzialità per vedere dove arriverà”.

SPALLETTI CHIARISCE LA SUA POSIZIONE RIGUARDO AL CONTRATTO E NEGA VOCI SU ALTRE PROPOSTE

Spalletti ha poi parlato del suo contratto, rimandando al presidente De Laurentiis la responsabilità di fornire ulteriori dettagli al riguardo:

“Nel mio futuro potrebbe anche non esserci il calcio? Non c’è stata la necessità di fare una trattativa, non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, non è vero che sono alla ricerca di un’altra squadra, chi scrive queste cose scrive del falso”.

“L’anno scorso dopo che siamo arrivati terzi siamo stati contestati e criticati, quindi ho pensato che dovevamo migliorare quella posizione, fin dal primo giorni in ritiro, chiedete a Di Lorenzo cosa ho detto alla squadra. Lui è un capitano a cui potete chiedere tutto. Potete chiedere anche Beppe Santoro che ha sempre partecipato a tutte le riunioni con la squadra. Poi me lo richiedo anche quest’anno all’inizio, bisogna andare a migliorare, sarete tutti d’accordo bisogna lottare per vincere la Champions?!”.