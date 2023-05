Scudetto Napoli, Capello non crede in un’altra impresa azzurra: “Difficile se continuano a fare festa per altri sei mesi”

L’ex allenatore commenta il successo del Napoli e individua Osimhen come possibile obiettivo per il Milan.

Nell’ambito di un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Fabio Capello, ex allenatore di squadre come Milan, Roma e Juventus, ha espresso il suo parere sulla stagione trionfale del Napoli, analizzando anche i talenti più promettenti della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Capello ha iniziato sottolineando la sua fiducia nelle capacità di Spalletti e ha lodato le risposte positive della squadra: “Ero convinto che Spalletti facesse bene, le risposte sono state positive. Giuntoli? Io avevo Braida che mi consigliava giocatori per il Milan e gli credevo senza dar retta agli altri. Giuntoli è stato bravo a scovare giocatori e credo che possa essere una perdita importante per il Napoli“, ha affermato l’allenatore friulano.

SCUDETTO NAPOLI, PER CAPELLO E’ DIFFICILE CHE L’IMPRESA SI RIPETA

C’è stata tanta festa per lo Scudetto raggiunto non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Festeggiamenti che ormai vanno avanti da molto tempo e continueranno fino a data da destinarsi, sicuramente ben oltre il 4 giugno data dell’ultima giornata di campionato.

A tal proposito Capello ha osservato che replicare il successo è difficile per squadre come lo stesso Napoli e la Roma, in particolare se continuano a festeggiare per sei mesi successivi al trionfo:

“A Napoli è molto difficile ripetersi soprattutto se continueranno a far festa per i prossimi sei mesi (ride, ndr.). A Napoli e Roma è difficile ripartire con la stessa rabbia come per esempio può accadere in piazze come Milano o Torino. Kim, Lobotka, Osimhen, Anguissa o Kvaratskhelia? Se ne posso prendere solo uno direi che prenderei Osimhen, soprattutto se fossi al Milan”, ha concluso Capello nel corso dell’intervista a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.