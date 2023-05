Gollini ha convinto, si va verso il riscatto. Nessun dubbio sul rinnovo di un altro azzurro

Il Napoli cerca lo ‘sconto’ dall’Atalanta, Gollini ha convinto. Intanto Rrahmani è prossimo a prolungare il suo contratto con gli azzurri.

Il Napoli sta guardando al futuro e pianifica le mosse per la prossima stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro sembra intenzionato a riscattare il portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Dopo le buone prestazioni nelle due partite in cui è stato schierato da Spalletti contro l’Atalanta e la Fiorentina, e la prova positiva anche nella sfida contro il Monza, in cui è stato incolpevole sui gol subiti e ha effettuato parate importanti, Gollini ha convinto la società partenopea. Ora il Napoli cercherà di ottenere uno sconto dalla squadra nerazzurra rispetto alla cifra stabilita lo scorso estate, che era di 8 milioni di euro.

Nel frattempo, non ci sono dubbi sul futuro di Amir Rrahmani, difensore che si è distinto nelle ultime due stagioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano campano, il suo rinnovo contrattuale con il Napoli è ormai alle battute finali. Mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità dell’accordo che estenderà la permanenza di Rrahmani nel club partenopeo. Questo sarà un ulteriore rinnovo dopo quelli già ottenuti in questa stagione da Anguissa, Lobotka e Juan Jesus.

Il Napoli sta dunque lavorando per garantire una solida base per la prossima stagione, con il riscatto di Gollini che potrebbe rinforzare il reparto dei portieri e il rinnovo di Rrahmani che conferma la volontà di mantenere la solidità difensiva. I tifosi azzurri saranno certamente lieti di queste notizie, che promettono un futuro promettente per il club partenopeo.