Gollini convince il Napoli: pronto il riscatto, le cifre

Pierluigi Gollini al Napoli, pronto il riscatto, Aurelio De Laurentiis vuole tenerlo in azzurro anche nella prossima stagione.

Le prove di Pierluigi Gollini con la maglia azzurra sono sempre state molto convincenti. Il portiere è arrivato nella seconda metà di questo campionato, ma quando è stato chiamato a giocare ha sempre offerto ottime prestazioni. Decisiva anche quella contro l’Atalanta, quando a freddo fu chiamato a sostituire Meret che si era infortunato durante il riscaldamento.

Napoli: riscatto Gollini

Ecco quanto scrive Il Mattino sul futuro di Gollini in Campania: “Per quanto riguarda Gollini invece si va verso il riscatto con l’Atalanta e se ne parlerà con il club nerazzurro (la cifra stabilita l’estate scorsa fu di 8 milioni): il portiere, dopo le buone prove fornite nelle due partite in cui è stato impiegato da Spalletti dal primo minuto contro Atalanta e Fiorentina, ha fatto bene anche a Monza, match in cui è stato incolpevole sui gol subiti ed è stato protagonista di parate importanti“.

Il quotidiano partenopeo oltre che del riscatto di Gallini da parte del Napoli, fa sapere anche ci sono novità per il rinnovo di Rrahmani: “Fumata bianca in arrivo per Rrahmani, mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’annuncio del prolungamento del suo accordo con il Napoli: un altro rinnovo dopo quelli già messi a segno in questa stagione di Anguissa, Lobotka e Juan Jesus“.