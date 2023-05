Gollini due presenze e già idolo: che fare col portiere?

Pierluigi Gollini, futuro in bilico, è stato protagonista del Napoli anche giocando solo due partite, ha contribuito alla vittoria dello scudetto.

È arrivato al Napoli all’improvviso al posto di Salvatore Sirigu e per fare la riserva di Alex Meret, primo portiere e protagonista assoluto del Napoli. In poco tempo Gollini ha dimostrato subito empatia con la città di Napoli, oltre a mettersi a disposizione del tecnico azzurro. Il portiere, che veniva dalla Fiorentina, ma di proprietà dell’Atalanta, sapeva perfettamente di avere poche chance per giocare e non ne ha fatto un problema.

Napoli: il futuro di Gollini

Eppure all’improvviso è arrivato il suo momento, in un Napoli-Atalanta in cui l’estremo difensore nato a Bologna è stato chiamato in causa due minuti prima dell’inizio della partita. Meret non ce la fa, tocca a Gollini, proprio contro il club che detiene la proprietà del cartellino. In quei novanta minuto il portiere è stato decisivo con parate significative ed ha mantenuto la porta inviolata, con il Napoli che ha vinto 2-0 con reti di Rrahmani ed il fantastico gol di Kvaratskhelia.

Gollini è stato chiamato in causa anche con la Fiorentina ed ancora una volta ha sfoderato un paio di parate importanti e decisive per la vittoria finale, senza subire gol. A fine partita il portiere ha detto: “Anche se magari ho contribuito per l’1% sono felice di aver contribuito a questa gioia“.

La percentuale con cui ha influito Gollini alla vittoria del titolo è difficile da calcolare, ma sicuramente quegli interventi decisivi con l’Atalanta sono stati importanti. Ora c’è da capire cosa farà il Napoli con Gollini, il cui futuro è ancora in bilico. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. Una cifra ampiamente abbordabile, per un portiere che ha dimostrato di poter essere protagonista e con le tante voci di mercato su Meret, chissà cosa potrà accadere.