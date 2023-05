Calciomercato Napoli: un giapponese per De Laurentiis, sostituisce Lozano

Napoli: il talento giapponese Takefusa Kubo potrebbe sostituire Hirving Lozano. Tutte le notizie di calciomercato della squadra di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Takefusa Kubo, un talentuoso attaccante della Real Sociedad, come possibile sostituto di Hirving Lozano. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il contratto del giocatore messicano scade nel 2024 e guadagna oltre 4 milioni di euro all’anno. “Lozano sembra destinato a lasciare il club. Il Napoli sta valutando diverse soluzioni, ma aspetta la conferma della sua partenza prima di ingaggiare un nuovo giocatore.”

“Il giapponese Takefusa Kubo è particolarmente apprezzato per queste caratteristiche. Nato nel 2001, è un esterno dotato di grande talento tecnico e ha già fatto parte delle giovanili di Barcellona e Real Madrid. Attualmente sta maturando ulteriormente nella Liga, giocando per la Real Sociedad“, ha riportato il noto quotidiano sportivo.

Kubo è un calciatore di grande talento che ha già giocato in diverse squadre spagnole, e la sua tecnica è una delle sue principali armi. Con le sue giocate, potrebbe accendere lo stadio Maradona. Inoltre De Laurentiis vuole internazionalizzare sempre di più il suo Napoli, andando ad esplorare mercati, in termini di marketing, fino ad ora sconosciuti.

La presenza di Kim al Napoli e quella di Kvaratskhelia, ha aperto un mondo su Corea del Sud e Georgia, ora si punta ancora di più al mercato orientale e non solo. Non è un caso che De Laurentiis abbia detto di volere un americano ed un giapponese in rosa, nella prossima stagione.