Spalletti-Napoli settimana decisiva per il rinnovo. Mossa di De Laurentiis per Giuntoli

Settimana chiave per il Napoli: tra De Laurentiis e Spalletti in gioco il rinnovo del contratto fino al 2025. Sullo sfondo, la possibile partenza del DS Giuntoli verso la Juventus.

NOTZIE CALCIO NAPOLI. Una settimana chiave si prospetta tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Luciano Spalletti, attuale allenatore della squadra azzurra. Il nodo centrale: il rinnovo del contratto.

Sul tavolo, l’obiettivo è quello di prolungare l’accordo fino al 2025, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La trattativa, che è stata avviata durante una cena lo scorso venerdì, necessita di ulteriori incontri e discussioni per essere portata a termine.

Al centro delle questioni in sospeso, vi sono tre temi principali che potrebbero influenzare la decisione finale. Ma non è tutto: il panorama calcistico partenopeo potrebbe subire ulteriori scosse nelle prossime settimane.

Infatti, si profila un altro incontro cruciale tra De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, secondo quanto riportato sempre dal Corriere dello Sport, avrebbe già raggiunto un accordo con la Juventus e attende un incontro con il presidente per ottenere il via libera.

Giuntoli, che ha un contratto in essere con il Napoli fino al 2024, considera concluso il suo ciclo a Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Tuttavia, De Laurentiis non sembra disposto a lasciarlo partire tanto facilmente, soprattutto verso un club storicamente rivale come la Juventus.

La settimana in arrivo promette dunque di essere ricca di sviluppi e colpi di scena, con ripercussioni importanti sia a livello sportivo che dirigenziale per il Napoli.