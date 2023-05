Cruciani Defende la Juventus: ‘Vincere per Sfidare la Giustizia Sportiva’” – VIDEO

Giuseppe Cruciani esprime speranze audaci per la Juventus nonostante la penalizzazione imminente, sfidando palesemente la giustizia sportiva.

Non è un segreto che la Juventus sia al centro di un vortice di controversie quest’anno, con una penalizzazione imminente che potrebbe escluderla dalle coppe europee. In mezzo a questo tumulto, Giuseppe Cruciani, ospite in diretta su Twitch nel programma Juventibus, ha espresso un punto di vista audace e provocatorio.

Cruciani ha spiegato: “Il motivo per guardare le partite della Juventus nonostante la probabile penalizzazione? Mettere in difficoltà la procura vincendo tutte e tre le ultime partite. Così potrebbe mantenere a distanza le rivali.” Questa speranza, sebbene audace, pone una sfida diretta al concetto della giustizia sportiva.

Cruciani suggerisce che la Juventus dovrebbe cercare di vincere tutte le partite rimanenti, nonostante la penalizzazione, come forma di protesta contro quello che lui definisce un “concetto folle della giustizia sportiva“. Secondo Cruciani, i punti di penalizzazione saranno assegnati non in base all’illecito commesso, ma solo per escludere la Juventus dalle coppe europee, una situazione che lui ritiene assurda.

“Quindi per tirarla fuori da tutte le coppe i punti dovrebbero essere almeno 12-13,” continua Cruciani, sottolineando la gravità della penalizzazione che potrebbe colpire la Juventus. Nonostante ciò, Cruciani rimane speranzoso, affermando: “Mi auguro che la Juventus alzi la coppa in faccia a Ceferin”

Le dichiarazioni di Cruciani sono un segnale forte di sfida al sistema attuale della giustizia sportiva. Nonostante la tempesta che si sta abbattendo sulla Juventus.