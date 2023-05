Ziliani: “Napoli, mancano 3 rigori. Il VAR assiste allo scippo muto come un pesce”

Per Paolo Ziliani l’arbitro ha negato 3 rigori in 10 minuti al Napoli: “Il VAR assiste allo scippo muto come un pesce”

L’arbitraggio di Monza-Napoli continua ad alimentare polemiche. Per molti addetti ai lavori c’è qualcosa che non quadra perché in dieci minuti l’arbitro Cosso non ha concesso tre calci di rigore al club azzurro. Su questo aspetto si è soffermato Paolo Ziliani che dai propri canali social recrimina fortemente per la direzione dell’arbitro di Reggio Calabria: “L’arbitro Cosso rivoluziona il regolamento ed entra nel Guinness dei Primati: nega 3 penalty in 10 minuti a Napoli con il VAR che assiste allo scippo muto come un pesce”.

Per Ziliani l’arbitro Cosso rivoluziona il regolamento ed entra nel Guinness dei Primati, negando tre rigori

Ziliano poi prosegue, parlando del fatto che Cosso ha cambiato il regolamento con la mancata assegnazione dei calci di rigore a favore del Napoli: “Domanda da un milione di dollari: il regolamento prevede forse che se ci sono tre rigori a favore di una squadra, ma quella squadra ha già vinto lo scudetto ed è felice e contenta, l’arbitro possa dire che no, niente rigori, zitti e mosca e pedalare, dopotutto siamo all’AIA, dove il regolamento è interpretabile a seconda delle esigenze del momento?”.